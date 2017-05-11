У Нацбанку кажуть, що ціни зростають повільніше, ніж вони очікували

Інфляція в Україні у квітні в річному вираженні виявилася трохи нижчою за траєкторію прогнозу Національного банку, згідно з яким очікується сповільнення зростання індексу споживчих цін до 9,1% на кінець 2017 року.

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Про це йдеться в коментарі НБУ, переданому УНІАН, щодо останніх даних Державної служби статистики України щодо інфляції, згідно з яким у квітні зростання споживчих цін сповільнилося до 12,2% у річному вираженні з 15,1% місяцем раніше.

За оцінками регулятора, стрімке сповільнення річної інфляції у квітні було очікуваним і сталося за рахунок низки адміністративних чинників, включаючи підвищення тарифів на природний газ у квітні 2016 року, що вплинуло на базу порівняння поточного року.

Нацбанк зазначив, що поточна динаміка індексу споживчих цін підтверджує досяжність інфляційної мети за результатами 2017 року в межах цільового діапазону 8% ± 2 п. п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2%, порівняно з березнем – до 0,9%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Національний банк України прогнозує сповільнення інфляції цього року до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.