Суд зняв арешт з рахунків дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна", якого пов'язують з російськими бізнесменами

Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків оптового дистриб'ютора сигарет «Тедіс Україна» (колишня назва «Мегаполіс»), якого пов'язують з російськими бізнесменами.

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Про це йдеться в постанові суду від 5 травня 2017 року, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з постановою, у квітні поточного року суд заарештував грошові кошти «Тедіса» на рахунках «ПриватБанку» і «Райффайзен Банку Аваль», після чого компанія звернулася до суду з клопотанням про скасування відповідного рішення.

«В ході судового засідання слідчий не заперечував проти задоволення клопотання (про скасування арешту рахунків – УНІАН). Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню», – йдеться в постанові.

Крім того, суд зобов'язав слідчих повернути компанії тютюнові вироби, вилучені при обшуку складів у Сумах та Запоріжжі.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що компанія «Тедіс Україна» підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, фінансуванні терористів і незаконному виведенні 2,5 млрд грн до РФ. Крім того, згідно з інформацією правоохоронців, з 2012 року до сьогодні одним із власників цієї компанії є громадянин РФ Кесаєв, який контролює завод ім. В. Дегтярьова, який забезпечує російську армію технікою і зброєю.

У зв'язку з цими підозрами 31 березня правоохоронці почали розслідування, в рамках якого провели понад 100 обшуків в офісах компанії по всій Україні.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у жовтні 2015 року почав розслідування справи про порушення компанією «Тедіс Україна» конкурентного законодавства, і лише наприкінці грудня 2016 року наклав на неї штраф у розмірі 431,2 млн. грн. На думку генпрокурора Луценка, АМКУ сприяє монопольному становищу компанії «Тедіс».

Наприкінці квітня поточного року компанія повідомила, що її кінцевими бенефіціарами є український бізнесмен Борис Кауфман і двоє громадян Великобританії – Річард Даксбері і Річард Доріан Фенхальц.

Довідка УНІАН. Компанія «Мегаполіс-Україна» була створена російським дистриб'ютором «Мегаполіс» у 2010 році. Материнською компанією стала «Поділля-Тютюн», яка була куплена першою. Фактично за півтора року «Мегаполіс-Україна» поглинула всіх інших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні. Російська «Мегаполіс» належить бізнесмену Ігорю Кесаєву.