Нацбанк продовжує підвищувати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2642.8930 (11 травня – 2645.5859)

100 EUR – 2870.1818 (11 травня – 2878.9266)

10 RUR – 4.6272 (11 травня – 4.5549)

В четвер, 11 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,44 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,7106/28,7273 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4620/0,4627 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4289 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 576 угод на суму 433,10 млн дол.