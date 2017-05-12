Україна має намір на початку червня оскаржити рішення Лондонського суду щодо "боргу Януковича"

Міністерство фінансів України має намір на початку червня подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона за позовом Росії до України щодо «боргу Януковича» в 3 млрд дол., повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

При цьому інших подробиць поки міністерство не озвучує.

Як повідомляв УНІАН, Лондонський суд 29 березня схвалив прискорений розгляд позову Росії до України щодо «боргу Януковича» в 3 млрд дол., не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі.

Читайте такожЕксперти назвали основну причину зростання держборгу України

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання за позовом Росії до України щодо кредиту на 3 млрд дол., отриманого нашою країною в грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, у той час як російська сторона наполягає на його погашенні.