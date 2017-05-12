НБУ перерахував збитки банків: за рік втратили рекордні 196 мільярдів гривень

Національний банк України переглянув показники роботи банківської системи за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%, або на 35,516 млрд грн - до 195,658 млрд грн, що є рекордним історичним показником збитків банківської системи України.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на оновлені станом на 11 травня дані звітності банків з урахуванням річних коригуючих проводок.

Раніше, в лютому поточного року, НБУ оприлюднив попередні оцінки, згідно з якими сумарні збитки банківської системи за 2016 рік, з урахуванням працюючих і неплатоспроможних банків, становили також рекордні 160,143 млрд грн.

Згідно з оновленими даними, найбільші коригування фінансових показників у націоналізованого «ПриватБанку», річний збиток якого зріс на 21,6%, або на 29,163 млрд грн – до 164,472 млрд грн.

Далі йде «Укрсоцбанк», придбаний минулого року холдинговою компанією ABH Holdings S. A., що володіє також «Альфа-Банком», річний збиток якого зріс на 42,3%, або на 4,381 млрд грн – до 14,747 млрд грн.

Далі йдуть дочірні банки російських державних банків – «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», які збільшили збитки на 37,3%, 9% і 27% – до 5,803 млрд грн, 6,892 млрд грн і 2,234 млрд грн, відповідно.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2017 року активи працюючих банків в Україні становили 1,256 трлн грн, а кількість працюючих банків - 96.

Попередній рекордний історичний збиток банківської системи України було зафіксовано в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 млрд грн.