Нацбанк отримав дві заявки на купівлю української "дочки" російського ВЕБу

Національний банк у квітні отримав пакети документів двох громадян України для узгодження набуття прямого істотної участі в капіталі «Промінвестбанку», на даний час дочірнього банку російського державного «Зовнішекономбанку».

Читайте такожНБУ перерахував збитки банків: за рік втратили рекордні 196 мільярдів гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи публікації в ЗМІ про наміри громадян України – народного депутата Максима Микитася і засновника девелоперської компанії MosCityGroup Павла Фукса – придбати по 25% акцій «Промінвестбанку» кожен і подання ними відповідних документів до Антимонопольного комітету України.

В Антимонопольному комітеті на запит УНІАН інформацію поки що не прокоментували, а Національний банк імена заявників не називає.

«Зараз отримані документи зареєстровані і перебувають на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде поінформовано додатково, у тому числі, стосовно осіб заявників», - повідомили в НБУ.

Регулятор нагадав, що згідно із законодавством може розглядати документи протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета, в тому числі - перевіряти ділову репутацію, фінансовий стан інвестора і джерела походження коштів.

«Національний банк України має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку у випадках, визначених у статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - зазначив регулятор.

Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» є одним з найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку перебувають у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Зовнішекономбанк»).

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапитализиции і продажу фінустанов.