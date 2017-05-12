Українці задекларували майже 51 мільярд доходів, мільйонерів поменшало на чверть

Кількість мільйонерів в Україні минулого року скоротилася на 25% порівняно з 2015 роком, тоді як їхній сумарний дохід зріс на 13%, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на виконуючого обов'язки голови ДФС Мирослава Продана.

Читайте такожПорошенко додатково задекларував дохід від вкладів у банку

«За минулий рік 3504 людини задекларували дохід понад 1 млн грн. Порівняно з 2015 роком кількість мільйонерів зменшилася на 25%, або на 1180 чоловік... Незважаючи на зменшення кількості мільйонерів, загальні суми їхніх доходів порівняно з минулим роком зросли на 13%, або на 3,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що більшість громадян, які задекларували більш як 1 млн грн., проживають в Києві (близько 1,7 тис. осіб). У Харківській області налічується 287 мільйонерів, у Дніпропетровській - 216, в Одеській - 211.

Читайте такожПарубій за 2016 рік отримав 168 тисяч компенсації на винаймання номеру в готелі - декларація

Згідно з повідомленням, цього року під час деклараційної кампанії про свої доходи відзвітували 513 тис. українців. Загальна сума задекларованих доходів громадян становила 50,8 млрд грн, що на 4% перевищує минулорічний показник. Податкові зобов'язання з податку на доходи фізосіб становили 1,62 млрд грн, з військового збору – 226,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року в Україні стартувала деклараційна кампанія, під час якої громадяни мали декларувати доходи, отримані впродовж 2016 року.

За підсумками деклараційної кампанії за 2015 рік декларації про майновий стан і доходи подали більш як 550 тис. громадян, що на 8%, або на 40 тис. осіб, більше, ніж роком раніше. Загальна сума задекларованого доходу становила 49,5 млрд грн, що на 12% більше за показник попереднього року. Кількість мільйонерів в Україні за підсумками 2015 року зросла порівняно з попереднім роком на 16% - до 4 684 осіб.