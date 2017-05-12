Парламент може призначити нового голову НБУ до вересня – міністр фінансів

Верховна Рада України може призначити нового голову Національного банку України до вересня, повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів України Олександра Данилюка.

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За інформацією агентства, Данилюк сказав, що є кілька кандидатів на цю посаду, однак не назвав ім'я найбільш ймовірного кандидата, пославшись на те, що рішення про подання кандидатури в парламент приймає президент Петро Порошенко.

У той же час, міністр відзначив, що нинішній голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук, якого учасники ринку вважають найбільш підходящим кандидатом, володіє всіма необхідними якостями, щоб стати ефективним головою НБУ.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева з 11 травня пішла в тривалу відпустку, і до призначення її наступника керувати регулятором буде перший заступник голови Яків Смолій.

Гонтарева офіційно оголосила про відставку з 10 травня на початку квітня. Вона займала посаду голови НБУ майже 3 роки, після того, як 19 червня 2014 року Верховна Рада підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про її призначення після відставки з цього поста Степана Кубіва.

Згідно з Конституцією, голову НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на 7 років.

За словами народного депутата від «Блоку Петра Порошенка», представника президента в парламенті Ірини Луценко, президент поки не завершив політичні консультації щодо кандидатури на посаду голови НБУ.