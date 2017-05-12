Гривня на міжбанку "поступилася" долару кількома копійками
13:33, 12 травня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7540/28,7731 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 12 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,46/26,48 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7540/28,7731 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 26,4769 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 194 угоди на суму 96,52 мільйона доларів.
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