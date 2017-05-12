Мінфін почав роботу над законопроектом про податок на виведений капітал

Спеціальна робоча група при Міністерстві фінансів України розпочала роботу над проектом закону про податок на виведений капітал, який замінить податок на прибуток.

Читайте такожНадходження до зведеного бюджету на третину перевищили торішні - ДФС

Про це журналістам час брифінгу повідомив державний секретар Мінфіну Євген Капінус.

"На сьогодні в рамках Міністерства фінансів діє робоча група, яка вже провела значну кількість засідань", - сказав Капінус.

За його словами, за основу робоча група взяла вже готовий законопроект, і намагається включити в роботу над ним представників бізнесу, асоціацій, громадськості, народних депутатів.

Чиновник нагадав, що запровадження зазначеного податку передбачено прийнятим наприкінці 2016 року законом про поліпшення інвестиційного клімату.

«Ми сподіваємося, що проект буде підтриманий і більшістю представників громадськості, і депутатами», - зазначив Капінус.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада реформ у 2016 році підтримала ініціативу введення податку на виведений капітал з 1 січня 2018 року.

Раніше експерти запропонували уряду розглянути в проекті Податкового кодексу можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, який передбачає стягнення податку при виплаті дивідендів, платежах в офшорних зонах, виплату процентів нерезидентам, а за певних умов робить прямим об'єктом оподаткування частину виплат пасивних доходів.