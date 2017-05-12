Коломойський: мільярди гривень "Приватбанку" "зникли" під чуйним керівництвом Рожкової

Колишній акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський прокоментував розслідування журналістів програми "Схеми", в якому стверджувалося, що незадовго до націоналізації у грудні 2016 року з фінустанови були виведені 110 мільярдів гривень на рахунки фірм-бульбашок.

"Після виходу програми я спробував зв'язатися зі знайомим журналістом "Схем", Михайлом Ткачем, але не додзвонився. Тому хочу уточнити кілька деталей на "підконтрольному", на думку "Схем", сайті ТСН. Із розслідування незрозуміло, куди і кому пішли 110 млрд гривень кредитів, виданих "ПриватБанком". Так ось ці гроші з банку не йшли. У рамках реструктуризації кредитного портфеля їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку", - зазначив він у коментарі ТСН.uа.

Коломойський зазначив, що ці операції проходили під повним контролем і "чутливим керівництвом" заступниці голови НБУ Катерини Рожкової.

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"І ще один важливий нюанс, 3 жовтня до "ПриватБанку" прийшли 30 співробітників НБУ, на додачу до куратора, який там був і до цього, і компанії, про яких ідеться у розслідуванні, обирав Нацбанк. Тобто, другий етап докапіталізації "Привату" проходив за участю, контролем і чутним керівництвом НБУ і особисто пані Рожкової. Тоді ж у "Приватбанку" були і представники Ernst & Young, які готували документ, на який посилаються журналісти. Все інше в інтерв'ю, в принципі, читається", - сказав він.

Нагадаємо, що в своєму розслідуванні журналісти "Схем" посилаються на проект доповіді аналітиків із Ernst & Young про фінансовий стан "ПриватБанку" незадовго до націоналізації.

Згідно з документом, аудитори перевірили найбільших позичальників і виявили: на 1 квітня 2015 ризик неповернення кредитів вимірювався в сумі понад 82 млрд гривень, а вже станом на 1 жовтня 2016 цифра збільшилася до 139 млрд гривень.

Згідно з документом, йдеться у розслідуванні, "ПриватБанк" провів реструктуризацію кредитного портфеля: заборгованість 170 попередніх позичальників була перекладена більш ніж на 30 нових, які стали винні банку понад 110 млрд гривень.