Нацбанк трохи опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2647,4312 (12 травня – 2642,8930)

100 EUR – 2879,3462 (12 травня – 2870,1818)

10 RUR – 4,6313 (12 травня – 4,6272)

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,46/26,48 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,7106/28,7273 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4620/0,4627 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,4743 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 462 угоди на суму 269,02 мільйона доларів.