Вкладникам "Фінбанку" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого "Фінбанк".

Як повідомляється на сайті фонду, для отримання відшкодування вкладники можуть звертатися у відділення будь-якого з банків-агентів, які здійснюють виплати через автоматизовану систему, включаючи "Ощадбанк", "Правекс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Південний".

Читайте такожФонд гарантування почав ліквідацію "Фінбанк"

Фонд нагадав, що виплати здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 28 квітня почав процедуру ліквідації неплатоспроможного "Фінбанк", в якому з 7 квітня працювала тимчасова адміністрація.

Національний банк 7 квітня прийняв рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, оскільки "Фінбанк" не вжив необхідних заходів щодо докапіталізації.

За інформацією НБУ, ключовим власником істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський, який придбав банк в жовтні 2014 року у Бориса Кауфмана.

Національний банк у січні цього року визнав неплатоспроможним "Платинум Банк", що належить Кауфману та Григорію Гуртовому.