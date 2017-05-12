В Україні зросла грошова база

Обсяг грошової бази в Україні за квітень 2017 року виріс на 3,2% – до 368,357 мільярда гривень. Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази знизився на 3,5%.

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Згідно з наведеними даними, обсяг готівки поза банками зріс на 3% у квітні і скоротився на 4,8% з початку року - до 299,410 мільярда гривень, грошовий агрегат М3 (монетарна маса) зріс на 1,3% в квітні, але при цьому знизився на 1,2% з початку року - до 1,088 трильйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 13,6% – до 381,575 мільярда гривень.

Обсяг грошової бази в Україні за березень 2017 року знизився на 1,3%, або на 4,57 мільярда гривень, – до 356,914 мільярда гривень.