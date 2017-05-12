S&P підтвердило рейтинги України на рівні "B-/B"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній і національній валютах на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом.

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Як говориться в повідомленні агентства, переданому УНІАН, рейтинг за національною шкалою підтверджений на рівні "uaBBB-".

Агентство відзначає, що надходження чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду говорить про прогрес, досягнутий урядом і Національним банком України при проведенні економічних реформ, а відновлення припливу інвестицій і високий урожай дозволили країні повернутися до економічного зростання.

При цьому S&P вважає, що великі виплати за зовнішнім боргом в 2019 році в поєднанні з потенційними зобов'язаннями по арбітражному розгляду між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом", рішення по якому має бути в червні 2017 року, як і раніше, є загрозою для своєчасного обслуговування боргу.

"Прогноз "стабільний" відображає нашу думку про те, що протягом наступних 12 місяців уряд України матиме доступ до підтримки офіційних кредиторів, проводячи реформи на фіскальному, фінансовому та економічному фронтах", - наголошується в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings в грудні 2016 року підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги України на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом.