Банки винні НБУ понад 66 мільярдів гривень

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 травня 2017 року склав 66,622 мільярда гривень, що на 3,9%, або на 2,710 мільярда гривень, що нижче показника на 1 квітня 2017 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, в січні-квітні, обсяг заборгованості банків перед регулятором по рефінансуванню скоротився на 10,9%, або на 8,157 мільярда гривень.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ знизився на 2,4% у квітні та на 6,2% з початку року - до 63,950 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 мільярда гривень, що на 31,031 мільярда гривень, або на 29,3%, що нижче показника на 1 січня 2016 року.