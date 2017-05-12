В українських банках стало більше депозитів

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за квітень, за оперативними даними, виріс на 1,9% – до 438,100 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - також зріс - на 0,8%, до 13,225 млрд дол.

Читайте такожДовіра українців до долара в 3,5 раза вища, ніж до євро - опитування

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 2,9%, валютних – знизився на 0,6%.

За інформацією регулятора, залишки за гривневими кредитами зросли на 0,3% у квітні та на 0,8% з початку року – до 507,451 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті знизилися на 0,1% у квітні і на 6,3% з початку року - до 17,018 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 млрд грн, але при цьому скоротився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 млрд дол.