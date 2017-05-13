Загальний обсяг торгівлі Китаю з країнами вздовж "Пояса і шляху" склав 20 трильйонів юанів

З моменту висунення ініціативи "Пояса і шляху" країни вздовж маршруту досягли видатних результатів у торгово-економічному співробітництві. У 2014-2016 роках загальний обсяг торгівлі Китаю склав близько 20 трлн юанів, такі темпи зростання перевищують середньосвітові показники.

Про це на прес-конференції прес-канцелярії держради КНР заявив представник Міністерства комерції КНР, передає "Женьмінь жибао".

Ярмарки "Китай-АСЕАН", "Китай-Південна Азія", "Китай-Євразія" та інші виставки повною мірою реалізують роль платформи для розвитку обмінів та взаємодії між підприємствами країн уздовж "Пояса і шляху", обмінюються бізнес-можливостями "Пояси і шляху".

Що стосується інвестиційного співробітництва, в 2014-2016 роках інвестиції китайських підприємств у країнах уздовж Пояса і шляху" перевищили 50 млрд доларів США, а обсяг нових іноземних підрядних проектів у цих країнах становив 304,9 млрд. доларів США. Водночас, наголошується на необхідності розширювати іноземні інвестиції у цих галузях, формувати високий стандарт міжнародного бізнес-середовища для залучення інвесторів з країн уздовж "Пояса і шляху".

Читайте такожЕкономіка Китаю зростає швидшими темпами, ніж очікувалося

Що стосується будівництва у зарубіжних зонах торговельно-економічного співробітництва, китайські підприємства у 20 країнах уздовж "Пояса і шляху" створили 56 зон торговельно-економічного співробітництва із загальним обсягом інвестицій понад 18,5 млрд доларів США, це принесло понад 1,1 млрд доларів США прибутку й забезпечило 180 тис. робочих місць у цих країнах.

За даними, оприлюдненими на прес-конференції, основні напрямки діяльності майбутнього Форуму міжнародного співробітництва "Пояса і шляху" включають церемонію відкриття, круглий стіл для керівників та нараду на найвищому рівні. Нарада на найвищому рівні пройде у режимі "1+6", що означає одне пленарне засідання й шість паралельних нарад, китайські та іноземні гості будуть обговорювати питання інфраструктури, інвестицій у виробництво, торгово-економічного співробітництва, енергетичних ресурсів, фінансового співробітництва, культурних обмінів та навколишнього середовища, морського співробітництва і т. д.

На засіданні очікується присутність понад 1500 китайських та іноземних гостей, у тому числі понад 850 іноземних гостей з понад 130 країн і більше 70 міжнародних організацій.