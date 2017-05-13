У Києві співробітник ДФС погорів на хабарі у майже півмільйона гривень
15:42, 13 травня 2017Фінанси
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Підполковник вимагав гроші за повернення вилученого майна і закриття справи.
Чиновник попався на хабарі / СБУ
Співробітники СБУ та ГПУ викрили на хабарництві керівника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.
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Як повідомили в СБУ, підполковник податкової міліції вимагав чотириста тисяч гривень з приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.
Чиновник попався на хабарі / СБУ
"Правоохоронці затримали здирника в Солом’янському районі столиці після отримання ним всієї суми хабара. Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
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