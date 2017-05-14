Гонтарева ще не звільнилася - Порошенко

На посаду голови Національного банку України у разі звільнення нинішнього глави відомства Валерії Гонтаревої є кілька кандидатів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

"Гонтарєва не звільнилася. Згідно із законодавством, звільнити голову Національного банку може Верховна Рада України. У мене є кілька кандидатів, але без обговорення з Верховною Радою оприлюднити їхні імена буде некоректно", - сказав президент.

За його словами, в Україні достатньо таких кандидатів.

Також Порошенко подякував за роботу голові Нацбанку Гонтаревій.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Гонтарева на початку квітня, офіційно оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ та політиці регулятора не передбачається.

Гонтарева займає посаду голови НБУ майже 3 роки, після того, як 19 червня 2014 року Верховна Рада підтримала пропозицію президента України Порошенка про її призначення після відставки з цієї посади Степана Кубіва.