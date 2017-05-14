Закон про гарантії вкладів фізосіб у державних банках буде підписано - Порошенко
Порошенко заявляє, що не буде застосовувати вето.
Закон про внесення змін до закону України «Про банки і банківську діяльність», який передбачає гарантування державою вкладів фізичних осіб у державних банках, буде підписаний.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.
"Прораховувалося, які можливі ризики несе введення закону про гарантування вкладів. Закон буде підписаний. Вето я не буду застосовувати", - сказав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому проект підготовленого президентом України Петром Порошенком закону про внесення змін до закону України «Про банки і банківську діяльність», який передбачає гарантування державою вкладів фізичних осіб у державних банках.
У пояснювальній записці до документа зазначалося, що прийняття законопроекту подасть приклад відповідального ставлення власника банку до забезпечення захисту інтересів клієнтів банків.