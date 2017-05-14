Конфісковані мільярди Януковича скерують на зміцнення оборони та інфраструктурні проекти - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що перераховані до державного бюджету 40 млрд грн, раніше вкрадені екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням, будуть використані на зміцнення оборони та інфраструктурні проекти.

Читайте такожДві третини конфіскованих "грошей Януковича" можна використовувати тільки після внесення змін до бюджету – Мінфін

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

«Вважали абсолютно неможливим конфіскацію і залучення до державного бюджету суми, яка дорівнює майже 40 млрд грн. В Україні такого не було. Бо якщо є півтора мільярда чи там мільярд триста - 100% є кому запропонувати, щоб справа не дійшла ні до суду, не було завершене розслідування. І дехто вважав, що це буде можливо, і в тому числі із політиків. Можу наголосити, що окремі люди по колу ходили з цими пропозиціями, і я вважаю, що це справа честі генерального прокурора і прокуратури, щоб справа дійшла до суду і отримала відповідний вирок», - наголосив Порошенко.

«Тут деякі наші опозиціонери дуже піклувалися долею Януковича і долею цих коштів. Як ви бачите, поки що ми не маємо ні кого, хто би заперечував або оскаржував це рішення. Тим більше, що термін для оскарження сплинув, гроші зараховані на рахунки Державного казначейства - вкрадені гроші у громадян України. Це є відновлення справедливості, і гроші будуть використані для інвестицій в українську оборону і в українські інфраструктурні проекти», - зазначив президент.

Читайте такожЯнукович отримував українську пенсію у 15 тисяч на місяць ще рік після втечі із країни - ЗМІ

«Загальна сума, яка була мобілізована за цей рік Генеральною прокуратурою під керівництвом Луценка, перевищує 50 млрд грн. Думаю, що це справляє дуже позитивне враження», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд дол., що приблизно дорівнює 40 млрд грн, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Керівництво «Ощадбанку» виконувало рішення суду і разом з Державним казначейством оформлювало ці кошти на державні рахунки.

Раніше Порошенко заявляв, що конфісковані у Януковича та його оточення кошти підуть в першу чергу на зміцнення української армії.