Україна і Китай домовилися про будівництво мосту біля Кременчука та реконструкцію Шулявського шляхопроводу

Україна та Китай домовилися про будівництво мосту біля Кременчука та реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві.

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Такої домовленості досягнуто під час зустрічі української делегації під головуванням першого віце-прем‘єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва та керівництва Китайської корпорації доріг та мостів (China Road and Bridge Corporation), яка відбулася у Пекіні, повідомляє Урядовий портал.

За словами Кубіва, проектні пропозиції будівництва мостового переходу біля Кременчука та проект реконструкції Шулявського шляхопроводу у Києві передбачають витрати на загальну суму 400 млн доларів.

Він запропонував завершити підготовчі роботи щодо цих проектів не пізніше вересня, щоб після цього можна було перейти до укладення кредитних угод та договору на виконання робіт з корпорацією.

«Наразі буде створена робоча група для комплексного опрацювання цих інвестпроектів, до якої увійдуть представники Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінфіну та Укравтодору», - сказав Кубів.