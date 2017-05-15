S&P прогнозує зростання економіки України у цьому році на 1,9%

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 1,9%, незважаючи на складні економічні умови після введення торгової блокади окупованих територій на сході країни.

Як наголошується в повідомленні агентства, цього року очікується зростання споживання завдяки підвищенню мінімальної зарплати, а також уповільненню інфляції та поступовому покращенню на ринку праці.

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Далі, за оцінками S&P, зростання ВВП становитиме 2,8% в 2018 році, 3% в 2019 році та 3,2% в 2020 році.

Крім того, агентство зазначає, що угода про вільну торгівлю з Євросоюзом, що набрало чинності в 2016 році та частково компенсировавшее скорочення експорту до Росії, може підтримати зростання експорту в середньостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України загалом за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП був нульовим.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання ВВП України в січні-березні 2017 року становило близько 2,1-2,3%. Національний банк України у своєму інфляційному звіті за квітень оцінив зростання ВВП у першому кварталі 2017 року на 3%.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прогнозують зростання ВВП України в 2017 році на 2%.