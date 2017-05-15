У S&P спрогнозували, коли Україна отримає наступний транш МВФ

Україна швидше за все, отримає наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ, вважають в міжнародному рейтинговому агентстві S&P Global Ratings.

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Як наголошується в прес-релізі агентства, S&P вважає, що влада України продовжить виконувати умови програми з МВФ з деякими затримками.

Агентство нагадало, що фінансування МВФ переважно прямує в резерви Національного банку, проте виконання вимог Фонду дозволить уряду залучати кошти зі сторони Європейського Союзу та інших донорів.

S&P відзначає, що зростання міжнародних резервів України зміцнив довіру до НБУ і забезпечив стабільність гривні, але разом з тим очікує невеликого ослаблення національної валюти України до кінця року.

Також повідомляється, що у відповідності зі своїми критеріями агентство продовжує відносити банківський сектор України до групи найбільш ризикових - "10".

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 мільярд доларів. 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.