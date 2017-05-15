Нацбанк закликає громадян не розголошувати інформацію про платіжні картки
В НБУ зазначили, що банки ніколи не запитують конфіденційної інформації та не дзвонять з невідомих номерів.
Національний банк України закликає громадян не розголошувати інформацію про персональних даних та реквізити платіжних карт.
Як повідомляється на сайті регулятора, останнім часом кібершахраї дзвонять користувачам платіжних карт, називаючись представниками НБУ і вимагаючи повідомити інформацію про реквізити платіжних карток, залишки на рахунках або паролі до інтернет-банкінгу.
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"Працівники Національного банку ніколи не дзвонять з подібними проханнями. Ані служба безпеки НБУ, ані керівництво регулятора не потребують і не мають повноважень запитувати у громадян дані платіжних карток і рахунків", – наголошується в повідомленні.
За інформацією НБУ, будь-які питання по роботі з платіжними картами є винятковою компетенцією працівників банків – емітентів цих карток.
При цьому регулятор зауважив, що банки ніколи не запитують конфіденційної інформації та не дзвонять з невідомих номерів.
"У разі отримання дзвінків від невідомих осіб, які будуть намагатися дізнатися персональні дані або інформацію про особисті карах і рахунках, необхідно припиняти такі розмови і звертатися до контакт-центру банку – емітента картки або в правоохоронні органи", – підкреслили в НБУ.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією НБУ, кількість банків, що одержали збитки в результаті дій карткових шахраїв, в 2016 році зросла до 53 з 47 роком раніше.
Кількість шахрайських операцій за цей період також зросла – до 94,630 тисячі з 80,5 тисячі, проте сума таких операцій знизилася на 4,2 мільйона гривень.
За оцінками НБУ, 2015 рік був піковим по шахрайству, і зараз тренд заломився, оскільки частка шахрайських операцій відносно загального обсягу транзакцій за картками скорочується.