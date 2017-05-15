Гривня на міжбанку "відвоювала" у долара 1 копійку

У понеділок, 15 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,4600/26,4750 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9661 /28,9853 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,4621 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 126 угод на суму 85,30 мільйона доларів.