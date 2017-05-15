Гривня стала інструментом для маніпуляцій керівництва НБУ – Рабинович

Відставка голови Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої може бути продиктована переділом сфер впливу в НБУ. Таку думку в прямому ефірі програми "Хто кому Рабинович" на телеканалі "112 Україна" висловив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович.

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"Гонтаревій не можуть підшукати заміну не тому, що президент не встиг провести політичні консультації, а тому, що вона і її спільниця Рожкова ніяк не поділять, хто сяде на потоки. Насправді, всі ці страшні речі, що відбулися в Нацбанку: ситуація з національною валютою, з вкладниками, з збанкрутілими і націоналізованими банками - все це тема для багатотомних кримінальних справ. І такі справи обов'язково будуть, коли підуть покровителі керівниць НБУ", – заявив Рабинович.

На думку депутата, національна валюта України перетворилася на інструмент для маніпуляцій керівництва НБУ, переставши виконувати свої основні функції.

"Національна валюта в країні стає якоюсь іграшкою і забавою. Ось побачите: закінчиться Євробачення - відразу гривня повернеться на колишній рівень 27 і вище. Чому? Та тому, що приїжджали іноземці, привозили валюту, треба було зібрати її побільше і заплатити дешевше, а на людей начхати. Так не грають з валютою... Це тільки наперсточники так граються з валютою та економікою, як Гонтарева і Рожкова", - додав Рабинович.

Він також переконаний, що "такі люди, як Валерія Гонтарева, повинні сидіти у в'язниці, а не з пошаною йти у відпустку".