НБУ погіршив оцінку прибутку працюючих банків майже на 20%

Національний банк України переглянув показники роботи банківської системи за перший квартал 2017 року, погіршивши оцінку прибутку працюючих банків на 19,3%, або майже на 1 мільярд гривень, – до 4,102 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на останні дані за перший квартал станом на 15 травня з урахуванням коригуючих проводок.

Читайте такожБанки винні НБУ понад 66 мільярдів гривень

Раніше, 5 травня, регулятор повідомив, що платоспроможні банки в січні-березні 2017 року отримали 5,086 мільярда гривень чистого прибутку.

Згідно з оновленими даними НБУ, націоналізований "ПриватБанк" в першому кварталі 2017 року отримав 1,108 мільярда гривень прибутку, що в 2,3 рази нижче попереднього показника на рівні 2,512 мільярда гривень, оприлюдненого у звітності на сайті Асоціації українських банків 5 травня.

Як випливає з оновленою звітності НБУ, за підсумками кварталу 69 з 90 працюючих банків отримали прибуток, у тому числі найбільші показники прибутку у "Райффайзен Банку Аваль", "Приватбанку", "Першого українського міжнародного банку", "Укрексімбанку", "Креді Агріколь Банку".

Серед 21 збиткового за підсумками кварталу банку найбільші збитки показали "ВТБ Банк", "Укрсоцбанк", "Форвард", "Промінвестбанк", "Місто Банк".

Також повідомляється, що сумарний прибуток банківської системи за перший квартал становив 495,776 мільйона гривень, оскільки п'ять неплатоспроможних банків отримали 3,606 мільярда гривень збитків.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, з урахуванням працюючих і неплатоспроможних банків, у 2016 році отримала 195,658 мільярда гривень збитку, що є рекордним історичним показником.

Станом на початок 2017 року активи працюючих банків в Україні становили 1,256 трильйона гривень, а кількість працюючих банків – 96.

Попередній рекордний історичний збиток банківської системи України було зафіксовано в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 мільярда гривень.