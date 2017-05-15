Україна та Ізраїль хочуть до кінця року підписати угоду про ЗВТ

Україна і Ізраїль зацікавлені у поглибленні двостороннього економічного співробітництва і працюють над виконанням однієї з пріоритетних завдань - підписанням Угоди про зону вільної торгівлі до кінця року. Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на зустріч прем'єр-міністрів України Володимира Гройсмана та Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

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Згідно з повідомленням, на початку двосторонньої зустрічі Гройсман відзначив позитивні тенденції зростання торгівлі між країнами, чому, зокрема, сприяє активізація роботи спільної міжурядової Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, а також значний прогрес у переговорному процесі щодо проекту Угоди про зону вільної торгівлі, якого вдалося досягти в цьому році переговорним групам обох держав.

"Радий, що за останні кілька місяців зростає загальний товарообіг, ведемо спільну роботу по створенню зони вільної торгівлі між країнами", - зазначив глава українського уряду і висловив надію на завершення відповідних переговорів до кінця 2017 року.

Він також закликав ізраїльську сторону додатково розглянути можливість лібералізації доступу на ізраїльський ринок української продукції сільського господарства, насамперед зернових, молочних, риби, м'яса, меду, олії, овочів та промислової продукції.

У свою чергу, Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль зацікавлений у прискоренні переговорів по створенню Угоди про зону вільної торгівлі з Україною.

"Ми хочемо прискорити переговори щодо створення Угоди про зону вільної торгівлі, розвивати комерцію, торгівлю, туризм, економічні обміни між нашими країнами", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Ізраїлю є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю в Україну – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).

На початку березня Україна завершила п'ятий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем, в рамках якого був досягнутий великий прогрес.