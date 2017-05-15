"ПриватБанк" пояснив 5 мільярдів прибутку переоцінкою ОВДП в капіталі

Націоналізований "ПриватБанк" за січень-квітень 2017 року отримав понад 5 мільярдів гривень прибутку, вагомою складовою якої стала переоцінка облігацій внутрішньої державної позики в статутному капіталі фінустанови.

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Як повідомила УНІАН прес-служба "Приватбанку", які разом з доходами від класичних операцій, включаючи кредити фізичним особам, касове обслуговування і інтернет-банкінг, вагомою складовою прибутку стала переоцінка облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю, якими сформовано статутний капітал фінустанови.

За інформацією банку, його фінансовий результат до кінця року буде головним чином залежатиме від процесу доформування резервів за активними операціями та переоцінки активів, прийнятих колишнім керівництвом у власність банку як погашення проблемних кредитів.

Раніше Національний банк України повідомляв, що "ПриватБанк" в першому кварталі 2017 року отримав 1,1 мільярда гривень прибутку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.

Згідно з оновленими даними НБУ з урахуванням річних коригуючих проводок, річний збиток "Приватбанку" становив 164,472 мільярда гривень.