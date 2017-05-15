Економіка України в першому кварталі зросла на 2,4% - Держстат

Валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2017 року порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,3%.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні оцінки.

Згідно з наведеними даними, в річному вираженні – у порівнянні з першим кварталом 2016 року – ВВП у першому кварталі 2017 року зріс на 2,4%.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднило свої оцінки, згідно з якими зростання ВВП в січні-березні 2017 року склав близько 2,1-2,3%.

Національний банк України у своєму інфляційному звіті за квітень оцінив зростання ВВП у першому кварталі 2017 року на 3%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України загалом за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП було нульовим.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.