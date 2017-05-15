Нацбанк залишив офіційну гривню на рівні 26,47 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2647,1947 (15 травня – 2647,4312)

100 EUR – 2904,5020 (15 травня – 2879,34621818)

10 RUR – 4,6832 (15 травня – 4,6313)

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,44/26,46 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,7106/28,7273 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4620/0,4627 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4719 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 492 угоди на суму 258,5 мільйона доларів.