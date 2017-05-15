В Україні 36 банків потребують докапіталізації до 11 липня (список)

В Україні станом на 1 квітня налічувалося 36 банків, яким потрібно збільшити статутний капітал до 200 мільйонів гривень до 11 липня 2017 року.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, у переліку банків, статутний капітал яких нижче 200 мільйонів гривень, знаходяться "Мотор-Банк", "Земельний капітал", "Центр", "Кредит Оптима Банк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Сітібанк", "Фамільний", "Укрбудінвестбанк", "Акордбанк", "МетаБанк", "Регіон-банк", "Полікомбанк", "ПФБ", "Кристалбанк", "Український капітал", "Гефест", "Альпарі", "Айбокс", "Комінвестбанк", "Фінансовий партнер", "Портал", "Альтбанк", "Січ", "КІБ", "Оксі", "Новий", "Траст-капітал", "Розрахунковий центр", "Конкорд", "АП банк", "МІБ", "Альянс", "Авангард", "Вернум", "Кредитвест", "Богуслав".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для низки невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку України прискоряться.

Верховна Рада України 23 березня прийняла, а президент Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.