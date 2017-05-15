Торговий баланс України за три місяці вийшов у плюс на $106 мільйонів

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-березня поточного року склав 106,2 мільйона доларів проти дефіциту в 142,5 мільйона доларів за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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За інформацією Держстату, імпорт товарів та послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, становить 12,339 мільярда доларів, експорт товарів і послуг з України - 12,445 мільярда доларів.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року зведений з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.