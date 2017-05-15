"Мінімалка" буде зростати як мінімум швидше інфляції - Рева

Уряд планує підвищувати рівень мінімальної заробітної плати в подальшому у відповідності з економічною ситуацією в країні. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Андрія Реву.

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"Цей показник не буде переглядатися лише в 2017 році, а в 2018-2019 роках буде підвищуватися з урахуванням можливих негативних наслідків. Ми довели розрахунками необхідність підвищення мінімальної зарплати у майбутньому і відстояли право перегляду цього показника в перспективі", - сказав він.

Міністр зазначив, що темпи зростання мінімальної заробітної плати як мінімум більше рівня інфляції.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більше ніж в 2 рази до 3,2 тисячі гривень.