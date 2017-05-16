Після покупки "Промінвестбанк" зможе стати великою установою в банківській системі України – Новак

Якщо нові власники "Промінвестбанку" збільшать статутний капітал, вкладуть гроші, будуть його розвивати, то, звичайно, є шанс на появу ще однієї великої установи в банківській системі України. Таку думку висловив кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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Коментуючи можливу покупку "Промінвестбанку" українськими бізнесменами, експерт нагадав, що це перший в Україні банк, який потрапив під санкції США, і це частково паралізувало його роботу. Однак той факт, що українські бізнесмени можуть придбати фінансову установу, яка належить російським структурам, цілком може означати повернення банку до економічних процесів української економіки.

"Купівля "Промінвестбанку" цілком може означати повернення банку до економічних процесів української економіки. Тому що це відбувається в контексті виходу російських банків банківського ринку України за зрозумілих причин. Вони продають свої активи в Україні, і немає нічого дивного, що ці активи може купити хтось з українських бізнесменів. Якщо нові власники "Промінвестбанку" збільшать статутний капітал, вкладуть гроші, будуть його розвивати, то, звичайно, є шанс на появу ще однієї великої установи в банківській системі України", – зазначив Андрій Новак.

Разом з тим голова Комітету економістів України зазначив, що з урахуванням конфлікту на Сході країни та санкцій проти російського банківського сектора варто очікувати, що й інші банки з російським капіталом в Україні в перспективі будуть продані.

"Не знаю, чи станеться це найближчим часом. Однак є російські банки, що працюють на українському ринку, які виставили свої "дочки" на продаж, тому що їх робота тут значно ускладнена і призводить до збитків", – зазначив експерт.

Коментуючи подачу бізнесменами Павлом Фуксом і Максимом Микитасем заяви НБУ про бажання придбати "Промінвестбанк", Андрій Новак зазначив, що це може стати цілком ефективною покупкою.

"Все залежить від подальших намірів інвестора. Якщо буде збільшувати капітал, розвивати, то дай Бог. Я думаю, якщо є бажання придбати актив, то, напевно, не для того, щоб отримувати збитки, а для прибутку", – резюмував Андрій Новак.