Українська економіка цього року може зрости на 1,8% - Мінекономрозвитку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання ВВП України за підсумками 2017 року на рівні 1,8%, повідомила прес-служба відомства.

"За підсумками року ми очікуємо продовження позитивно динаміки ВВП на рівні 1,8%", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку розповіли про результати торгової блокади Донбасу

При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що зростання економіки країни вперше за останні 5 років підтримується розширенням зовнішнього попиту на українську продукцію на ключових товарних ринках.

"Підтримкою позитивним процесам в економіці служить зростання заробітних плат, поступова стабілізація національної валюти (її курсової та цінової складових), продовження процесів реформування економіки та покращення ділових очікувань", - підкреслили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в річному вираженні – у порівнянні з першим кварталом 2016 року ВВП України в першому кварталі 2017 року зріс на 2,4%.

Порівняно з IV кварталом 2016 року ВВП України в першому кварталі 2017 року знизився на 0,3%.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.