Регіональна комісія відібрала 26 інвестиційних проектів розвитку Житомирщини

На Житомирщині на цей рік відібрали 26 інвестиційних проектів розвитку регіону, які фінансуватимуть з Державного фонду регіонального розвитку.

Як повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації, мова йде про проекти, які реалізовуватимуть в області у цьому році, на їх реалізацію передбачено загалом більше 88 млн грн коштів Держфонду регіонального розвитку.

«Також на реалізацію цих проектів спрямують, окрім цих коштів, ще і гроші місцевих бюджетів», - уточнили УНІАН в Житомирській ОДА.

Регіональна комісія оцінила усі проекти Житомирської області, які подавалися на конкурс для фінансування з ДФРР, та обрала 26 проектів з 78. Засідання комісії відбулося вчора, 15 травня, під керівництвом голови облдержадміністрації Ігоря Гундича.

Окрім 26 проектів, які за рейтинговими оцінками обрали члени міжвідомчої комісії, також є перехідні проекти з минулого року, які продовжуватимуть реалізовувати у 2017 році.

Нові 26 проектів визначені за сьома напрямками:

- Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції;

- Зміцнення інноваційного потенціалу;

- Забезпечення енергоефективності;

- Створення умов для підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- Покращання інфраструктури;

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- Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання плану створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів;

- Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги.

За словами голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, цього року Житомирська область має можливість реалізувати більшу кількість проектів розвитку, ніж це планувалося раніше.

«За рахунок того, що в умовах відбору було збільшено частину співфінансування з місцевих бюджетів до 30%, ми маємо на сьогодні можливість реалізувати значно більше проектів розвитку. Сподіваюся, що більшість цих проектів буде завершено у 2017 році і на наступний рік майже усі кошти спрямовуватимуть на нові програми», – зазначив він.

Відібраний перелік проектів найближчим часом буде направлений департаментом містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ облдержадміністрації на погодження до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.