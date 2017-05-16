Всі банки зобов'язані поповнити капітал до 200 мільйонів до 11 липня - НБУ

Національний банк України не переглядав графік докапіталізації, згідно з яким всі банки зобов'язані виконати вимогу щодо мінімального статутного капіталу не нижче 200 мільйонів гривень до 11 липня.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі регулятора, коментуючи публікації в ЗМІ про те, що Нацбанк переглянув графік докапіталізації банків.

"Інформація не відповідає дійсності: всі банки зобов'язані виконати вимогу щодо статутного капіталу до 11 липня, як передбачено графіком НБУ", - зазначається в повідомленні НБУ.

Вчора, 15 травня, Нацбанк оприлюднив дані фінансової звітності банків на 1 квітня, згідно з якою в Україні на цю дату налічувалося 36 банків, яким потрібно збільшити статутний капітал до 200 млн грн до 11 липня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для ряду невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку України прискоряться.

Верховна Рада України 23 березня прийняла, а президент Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.