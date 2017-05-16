Місія МВФ розпочала роботу в Києві – представництво Фонду
Поточна місія проведе аналіз виконання нашою країною програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого можливе надання Україні п'ятого траншу кредиту Фонду.
Чергова місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду приступила до роботи в Києві.
Як повідомили УНІАН в українському представництві Фонду, місія прибула в столицю і приступила до роботи сьогодні, 16 травня, як і планувалося раніше.
Поточна місія проведе аналіз виконання нашою країною програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого можливий четвертий перегляд програми і надання Україні п'ятого траншу кредиту Фонду.
Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 мільярд доларів 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.
За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.
Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.