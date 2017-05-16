Місія МВФ розпочала роботу в Києві – представництво Фонду

Чергова місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду приступила до роботи в Києві.

Як повідомили УНІАН в українському представництві Фонду, місія прибула в столицю і приступила до роботи сьогодні, 16 травня, як і планувалося раніше.

Поточна місія проведе аналіз виконання нашою країною програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого можливий четвертий перегляд програми і надання Україні п'ятого траншу кредиту Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 мільярд доларів 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.