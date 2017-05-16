Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,43 за долар
Офіційний курс НБУ на 17 травня: 100 USD – 2643,3401 гривні; 100 EUR -2923,2698 гривні; 10 RUR – 4,6984 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2643,3401 (16 травня – 2647,1947)
100 EUR – 2923,2698 (16 травня – 2904,5020)
10 RUR – 4,6984 (16 травня – 4,6832)
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,4100/26,4300 гривні/долар.
Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 29,2411/29,2580 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4334 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 290,16 мільйона доларів.