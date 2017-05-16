Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,43 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2643,3401 (16 травня – 2647,1947)

100 EUR – 2923,2698 (16 травня – 2904,5020)

10 RUR – 4,6984 (16 травня – 4,6832)

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,4100/26,4300 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 29,2411/29,2580 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4334 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 290,16 мільйона доларів.