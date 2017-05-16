Мальта може стати хабом для виходу українських товарів на ринки Північної Африки – Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Мальта може стати хабом для виходу українських товарів на ринки Північної Африки.

Про це він заявив під час спільної з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прека прес-конференції за результатами зустрічі глав держав сьогодні у Валетті, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Порошенко висловив переконання, що Мальта може стати хабом для українських аграріїв для постачання продукції до Північної Африки та відкрити нові можливості для української металургійної галузі.

Порошенко також повідомив про готовність України відкрити на Мальті центр компанії «Антонов», що суттєво сприятиме розвитку української авіаційної індустрії. Особливо президент підкреслив важливість контактів між людьми, які відкриваються зараз.

За словами Порошенка, підписання цілої низки документів, яке заплановано під час візиту, відкриває «чудові можливості для студентів, молоді, співпраці в сфері спорту та бізнесу».

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Сторони обговорили низку питань взаємного інтересу, які відкривають нові можливості для двох країн, зокрема як на державному рівні, так і на рівні міжлюдських відносин.

У свою чергу президент Мальти заявила, що під час зустрічі з президентом України були обговорені конкретні кроки щодо співпраці між діловими колами Мальти та України.

«Між нашими країнами існують величезні можливості щодо розвитку підприємництва в різних сферах, зокрема в розвитку інфраструктури, морських перевезень», - наголосила вона.

Президент зосередила увагу на можливостях співпраці між Україною як країною Східної Європи та Африканським континентом за участі Мальти як потужним морським транспортним хабом.