Кабмін затвердив законопроект про пенсійну реформу

Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

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Відповідне рішення було прийнято урядом на засіданні в середу.

"Наше головне завдання – створити таку пенсійну систему, щоб люди отримували гідну пенсію. Це можна зробити з певними кроками. Пенсія не повинна бути милостинею, це має бути гідна плата за те, що людина гідно працювала", – сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

За його словами, пенсійна реформа передбачає скасування з 1 січня 2018 року призначення пенсій на особливих умовах, в тому числі за вислугою років для всіх держслужбовців, окрім військових і окремих списків людей важких і шкідливих професій.

«Ми скасовуємо право на призначення пенсій за вислугою років для людей, які на сьогодні потерпали від того, що у них була мінімальна заробітна плата. Їм краще було залишити роботу у продуктивному віці і піти на пенсію, різниці ніякої не було. Ми збільшили заробітну плату вчителям, лікарям. Надалі ми будемо робити ще більше підвищення», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол. 5 квітня, що разом з отриманим напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня із середини 2014 року.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.