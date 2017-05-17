Гройсман повідомив, скільки коштуватиме пенсійна реформа

Проведення пенсійної реформи в 2017 році вимагатиме додаткового фінансування в розмірі 12 мільярдів гривень, а в 2018 році - 30 мільярдів гривень, які уряд планує отримати за рахунок розширення бази оподаткування завдяки зниження розміру єдиного соціального внеску.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"З суми в 12 мільярдів ми вже забезпечили надходження до Пенсійного фонду з плюсом 7,9 мільярда гривень. Ми очікуємо, що до кінця року ще не менше 4 мільярдів надійдуть до Пенсійного фонду. Тобто кошти з 1 жовтня у нас вже є. У 2018 році це буде коштувати 30 мільярдів, додаткові 30 мільярдів гривень, які ми направимо українським пенсіонерам", - сказав він.

За словами прем'єра, в 2018 році фінансування реформи також вдасться забезпечити за рахунок додаткових податкових надходжень до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.