Пенсійна реформа передбачає єдину формулу розрахунку пенсій - Гройсман

Проект пенсійної реформи передбачає введення єдиної для всіх груп пенсіонерів формули розрахунку розміру пенсій, яка буде базуватися на розмірі мінімальної заробітної плати.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

"Для тих пенсіонерів, які вже перебувають на пенсії, і для нових пенсіонерів буде запроваджено єдиний підхід. Цей підхід говорить про те, що ми майже втричі піднімаємо цифру, виходячи з якої ми розраховуємо пенсії. Якщо раніше вона була 1197 гривень, то зараз - 3674 гривень", - сказав він.

За словами прем'єра, сумарно введення формули та інших ініціатив пенсійної реформи дозволить підвищити пенсії 9 мільйонам пенсіонерів (12 мільйонів) вже з 1 жовтня.

Відповідно до презентаційних матеріалів до пенсійної реформи, збільшення пенсій на суму до 200 гривень торкнеться 1,3 мільйона пенсіонерів, від 200 гривень до 500 гривень - 1,2 мільйона, від 500 гривень до 1000 гривень - 2 мільйони пенсіонерів, понад 1000 гривень - 1,1 мільйона пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.