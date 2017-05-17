Трудовий стаж для виходу на пенсію хочуть підняти до 35 років

Пенсійна реформа, розроблена урядом, передбачає поетапне збільшення трудового стажу для виходу на пенсію з 25 до 35 років.

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Про це йдеться в інформаційних матеріалах на урядовому інтернет-ресурсі, присвяченому пенсійну реформу.

"Пенсія за віком 60 років призначатиметься при наявності страхового стажу 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватися на 1 рік. І в 2028 році, щоб отримати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу", - йдеться в матеріалах.

Згідно запропонованому варіанту пенсійної реформи, для стимулювання продовження роботи після досягнення пенсійного віку пропонується залишити діючу систему доплати (бонус) за більш пізній вихід на пенсію - 0,5% від нарахованої пенсії за кожен додатковий місяць страхового стажу (або 6% за рік). У разі виходу на пенсію з відстрочкою більше 5 років такий бонус складе 0,75% від нарахованої пенсії за кожний місяць страхового стажу після досягнення 60-річного віку (або 9% за рік).

Також передбачається, що в 63 роки пенсія за віком, як для чоловіків, так і для жінок, призначатиметься при наявності страхового стажу тривалістю від 15 до 25 років. Кожні 12 місяців вимога до кількості страхового стажу буде збільшуватися на 1 рік до досягнення в 2028 році 25 - 35 років страхового стажу.

При цьому, якщо у 63-річного особи не буде зазначеної тривалості страхового стажу, він буде мати право вибрати - доопрацювати необхідну кількість років або придбати необхідну тривалість страхового стажу для призначення пенсії у віці від 63 до 65 років.

Відповідно до реформи, починаючи з 1 січня 2019 року, особи, у яких страховий стаж становитиме 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років. При цьому, особи, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги, по досягненні 65 років сукупного доходу сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.