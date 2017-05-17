Фонд гарантування знайшов зловживання в банках-банкрутах на 323 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за станом на 1 травня 2017 року подав 4148 заяв в правоохоронні органи про виявлені в ході роботи в неплатоспроможних та ліквідованих банках порушення законодавства на загальну суму понад 323,16 мільярда гривень.

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Як повідомила прес-служба Фонду, в тому числі суб'єктами злочинів, які призвели до порушень на найбільшу суму - понад 179,22 мільярда гривень, - є власники і керівники банків.

При цьому загальна сума виплат вкладникам банків у рамках діючої системи гарантування з 2012 року станом на 1 травня досягла 87,122 мільярда гривень.

Також повідомляється, що за перші чотири місяці 2017 року Фонд отримав регулярні збори від банків на 1,673 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 травня 2017 року склав 12,963 мільярда гривень, що на 9,2% вище показника на 1 квітня, але на 15,4% нижче показника на початок року.

В ході очищення банківської системи з початку 2014 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків, у тому числі шести – з початку 2017 року.