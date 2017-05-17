Пенсійна реформа дозволить купувати до 5 років страхового стажу

Пенсійна реформа, розроблена урядом, передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Про це йдеться в інформаційних матеріалах на урядовому інтернет-ресурсі, присвяченому пенсійну реформу.

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"Якщо в особи, яка претендує на пенсію за віком, немає достатньої кількості років страхового стажу, він має право його компенсувати. Обмеження за кількістю років стажу, що може компенсувати особа, складе 5 років", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами, сума, яку необхідно сплатити для компенсації стажу, буде обчислюватися в залежності від ставки ЄСВ та мінімальної зарплати.

Так, за розрахунками Кабміну, якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік особа має сплатити 16896 грн.

При цьому, згідно з матеріалами, Міжнародний валютний фонд пропонується обмежитися двома роками покупки стажу і вартість компенсації привести у відповідність з попередніми внесками особи.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа, розроблена урядом, передбачає поетапне збільшення трудового стажу для виходу на пенсію з 25 до 35 років.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.