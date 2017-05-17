Пенсійна реформа скасовує особливі умови виходу на пенсію для держслужбовців, крім військових

Пенсійна реформа передбачає скасування з 1 січня 2018 року призначень пенсій на особливих умовах, у тому числі за вислугу років для всіх держслужбовців, крім військових і окремих списків людей важких і шкідливих професій. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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"Ми скасовуємо право на призначення пенсій за вислугою років для людей, які на сьогоднішній день страждали від того, що у них була мінімальна заробітна плата. Їм краще було залишити роботу в продуктивному віці і піти на пенсію, різниці ніякої не було. Ми збільшили заробітну плату вчителям, лікарям. Надалі ми будемо робити ще більше підвищення", – сказав він.

Також Гройсман зазначив, що для молодих шахтарів буде введена накопичувальна система з персональними рахунками в Пенсійному фонді, на який роботодавці будуть перераховувати кошти для забезпечення більш раннього виходу на пенсію.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої та бездефіцитної пенсійної системи.